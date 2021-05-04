الطيب: الأزهر قلعة التجديد والإجتهاد بعد عصر الأئمة الأربعة (فيديو)

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الحكماء المسلمين، إن الأزهر الشريف كان وسيظل قلعة التجديد والاجتهاد في الإسلام على مدى تاريخ المسلمين بعد عصر الأئمة الأربعة والمذاهب المعتبرة، موضحًا أن تراث المسلمين كان قد أشرف على الهلاك بعد أن ضاع على يد الغزاة بالأندلس في الغرب، وبعدما أحرقه التتار في الشرق.





وأضاف "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أنه لولا ما الأزهر وما عملته مصر في القرون الأربعة الميلادية من الثاني عشر وحتى الخامس عشر، لما كان هناك ما يسمى الآن بالتراث العربي الإسلامي، منوهًا بأن حديثه عن الأزهر الشريف ليس تزكية للنفس ولا فخرًا بانتمائه لهذه المؤسسة العظيمة، وإنما من قبيل الدفاع عن عظمة الماضين التي تتعرض اليوم لجرأة إناس لا يعرفون من هم هؤلاء الذين يجترؤون عليهم، ولا يريد أن يعرفوا.



