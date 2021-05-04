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الشهيد الــ(504) "الأطباء" تنعي أخصائي باثولوجيا اكلينيكية بالاسماعيلية

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 01:55 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور عماد إبراهيم أحمد حسن، أخصائي باثولوجيا اكلينيكية بالاسماعيلية، والذي توفي بالمستشفي الجامعي بالاسماعيلية إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور عماد إبراهيم أحمد حسن، الطبيب رقم الــ(504)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.


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