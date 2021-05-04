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بختام أولي جلسات مايو .. البورصة المصرية تربح 3.2 مليار جنيه

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 01:42 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء علي تباين بأداء المؤشرات ، وقلص المؤشر الرئيسي للبورصة جانب  كبير من خسائره مدفوعاً بإرتداد سهم  التجارى لمستوى الـ 58.51 جنيه ، فيما قفز مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة كبيرة وصلت الي 2% حيث ارتفعت أسهم الشركات به والتي تحمل أنباء إيجابية ، مع عودة بعض الأسهم المضاربية للنشاط .

وربح رأس المال السوقي نحو 3.2 مليار جنيه ليغلق تعاملاته عند 653.9 مليار جنيه.

مؤشرات البورصة المصرية 

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 10456.5 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2 % ليصل إلى مستوى 2101.3 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 3014 نقطة.


تداولات البورصة المصرية 

وسجلت البورصة المصرية اليوم تداولات بحوالي 789.8 مليون جنيه ، عبر أحجام تداول بحوالي 316.4 مليون ورقة مالية منفذة علي عدد 30.9 ألف عملية بيع وشراء.

وتم التداول علي عدد 184 شهم ارتفع منهم 116 سهم وإنخفض 37 سهم ، بينما إستقر نحو 31 سهم .

فئات المستثمرين بالبورصة المصرية 

وسجلت مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية اليوم حوالي 1 مليار جنيه ، وهي نسبة كبيرة جداً مقارنة بمبيعاتهم السابقة ، بينما سجل المصريون والعرب مشتريات بحوالي 1 مليار جنيه و6.4 مليون جنيه علي التوالي.


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