بختام أولي جلسات مايو .. البورصة المصرية تربح 3.2 مليار جنيه









أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء علي تباين بأداء المؤشرات ، وقلص المؤشر الرئيسي للبورصة جانب كبير من خسائره مدفوعاً بإرتداد سهم التجارى لمستوى الـ 58.51 جنيه ، فيما قفز مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة كبيرة وصلت الي 2% حيث ارتفعت أسهم الشركات به والتي تحمل أنباء إيجابية ، مع عودة بعض الأسهم المضاربية للنشاط .





وربح رأس المال السوقي نحو 3.2 مليار جنيه ليغلق تعاملاته عند 653.9 مليار جنيه.





مؤشرات البورصة المصرية





وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 10456.5 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2 % ليصل إلى مستوى 2101.3 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 3014 نقطة.









تداولات البورصة المصرية





وسجلت البورصة المصرية اليوم تداولات بحوالي 789.8 مليون جنيه ، عبر أحجام تداول بحوالي 316.4 مليون ورقة مالية منفذة علي عدد 30.9 ألف عملية بيع وشراء.





وتم التداول علي عدد 184 شهم ارتفع منهم 116 سهم وإنخفض 37 سهم ، بينما إستقر نحو 31 سهم .





فئات المستثمرين بالبورصة المصرية





وسجلت مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية اليوم حوالي 1 مليار جنيه ، وهي نسبة كبيرة جداً مقارنة بمبيعاتهم السابقة ، بينما سجل المصريون والعرب مشتريات بحوالي 1 مليار جنيه و6.4 مليون جنيه علي التوالي.







