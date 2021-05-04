" راية القابضة" تبيع شركة تابعة لها الي "إنترو" بقيمة 490.7 مليون جنيه

أعلنت مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن توقيعها عقد بيع شركة بريق للصناعات المتطورة وهي إحدي الشركات التابعة لها ، لشركة إنترو لإدارة المخلفات وإعادة التدوير، بإجمالي عدد أسهم يبلغ 6.5 مليون سهم بقيمة 490.75 مليون جنيه.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن الطرفين يعملان على استيفاء بعض الشروط المذكورة بعقد البيع قبيل تنفيذ وإتمام عملية نقل الأسهم محل التعامل.





وقال مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن شركة بريق تحقق معدل نمو سنوياً يصل إلى 20 بالمائة، وإن الغرض من التخارج لصالح مستثمر يعمل بالقطاع نفسه هو المضي قدماً مع المحافظة على وتيرة النمو، وإن هدف الشركة منذ تأسيسها هو المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قطاعات جوهرية.



