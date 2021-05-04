Advertisements

" راية القابضة" تبيع شركة تابعة لها الي "إنترو" بقيمة 490.7 مليون جنيه

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 01:57 م
راية القابضة
راية القابضة
نيفين سمير
Advertisements
 أعلنت مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن توقيعها عقد بيع شركة بريق للصناعات المتطورة وهي إحدي الشركات التابعة لها ، لشركة إنترو لإدارة المخلفات وإعادة التدوير، بإجمالي عدد أسهم يبلغ 6.5 مليون سهم بقيمة 490.75 مليون جنيه.


وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن الطرفين يعملان على استيفاء بعض الشروط المذكورة بعقد البيع قبيل تنفيذ وإتمام عملية نقل الأسهم محل التعامل.

وقال مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن شركة بريق تحقق معدل نمو سنوياً يصل إلى 20 بالمائة، وإن الغرض من التخارج لصالح مستثمر يعمل بالقطاع نفسه هو المضي قدماً مع المحافظة على وتيرة النمو، وإن هدف الشركة منذ تأسيسها هو المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قطاعات جوهرية.

من ناحيته، أوضح أحمد خليل، العضو المنتدب لشركة راية القابضة، أن التخارج من قطاع التدوير يأتي ضمن الاستراتيجية الاستثمارية لراية القابضة، والتي تهدف إلى تحقيق أعلى قيمة للمساهمين من خلال القطاعات والأنشطة التي تستطيع فيها راية تركيز جهودها ومواردها.

أخبار تهمك

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 10 ساعات

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 15 ساعة

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ يوم

فتح تحقيق في حفل عشاء لاعبي برشلونة بمنزل ميسي

منذ أقل من نصف ساعة

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ أقل من ساعة

رسميا.. نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

بيان مهم من الحكومة بشأن تحذيرات لمصابي كورونا منسوبة لـ"الصحة"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

01:30 م

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

04:42 ص

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

09:02 ص

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

01:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي