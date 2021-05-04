تصريح هام من وكالة الأدوية الأوروبية بشأن لقاح سينوفاك الصيني

قالت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن الدراسات أكدت أن اللقاح الصيني يؤدي لإنتاج أجسام مضادة قد تساعد بالحماية من فيروس كورونا.

وكشفت شركة "سينوفاك -بيوتتك"، في وقت سابق، أن لقاح COVID-19 الخاص بوحدتها قد تمت الموافقة عليه للاستخدام لعامة الناس من قبل منظمة المنتجات الطبية في الصين.

ويعتبر لقاح "سينوفاك" لقاح "كورونا" الثاني المعتمد للاستخدام العام في الصين، بعد الموافقة على لقاح " سينوفارم" الذي طوره معهد بكين التابع لمجموعة الأدوية الوطنية الصينية المملوكة للدولة (Sinopharm) في ديسمبر.

تم استخدام كلا اللقاحين بالفعل في برنامج التطعيم الصيني الذي يستهدف بشكل أساسي المجموعات الرئيسية التي تعتبر معرضة لخطر أكبر للتعرض للفيروس.