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"إليكو" تتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 02:04 م
الاسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية
الاسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء علي تباين بأداء المؤشرات ، وربح رأس المال السوقي حوالي 3.2 مليار جنيه ليغلق تعاملاته عند 653.9 مليار جنيه.

وننشر أسعارالأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم كالتالي :

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا

وتصدر سهم الاستثمار العقاري العربي – اليكو ترتيب الأسهم الاكثر ارتفاعًا بنهاية تعاملات جلسة اليوم بنسبة 9.76 % ليغلق على 1.28 جنيه، ثم الدوليه للمحاصيل الزراعيه بنسبة 9.67 % ليغلق على 3.97 جنيه، تلاه سهم العربية للخزف – سيراميكا ريماس بنسبة 9.44 % ليغلق عند مستوى 18.46 جنيه .

وجاء سهم العبور للاستثمار العقارى بالمرتبة الرابعة بارتفاع 9.38% ليغلق عند مستوى 32.64 جنيه، ثم سهم الملتقي العربي للاستثمارات بارتفاع 9.15% ليغلق عند مستوى 44.75 جنيه.


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