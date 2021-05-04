"إليكو" تتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم

وننشر أسعارالأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم كالتالي :

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا





وتصدر سهم الاستثمار العقاري العربي – اليكو ترتيب الأسهم الاكثر ارتفاعًا بنهاية تعاملات جلسة اليوم بنسبة 9.76 % ليغلق على 1.28 جنيه، ثم الدوليه للمحاصيل الزراعيه بنسبة 9.67 % ليغلق على 3.97 جنيه، تلاه سهم العربية للخزف – سيراميكا ريماس بنسبة 9.44 % ليغلق عند مستوى 18.46 جنيه .





وجاء سهم العبور للاستثمار العقارى بالمرتبة الرابعة بارتفاع 9.38% ليغلق عند مستوى 32.64 جنيه، ثم سهم الملتقي العربي للاستثمارات بارتفاع 9.15% ليغلق عند مستوى 44.75 جنيه.







