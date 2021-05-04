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رضا البلتاجي: تمنيت تعيين جريشة حكما للقمة.. وعمر وعادل الأقرب لإدارة اللقاء

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر رضا البلتاجي الخبير التحكيمي عن حزنه بسبب الهجمة الشرسة التي يتعرض لها التحكيم المصري في الأيام الماضية.

وقال البلتاجي عبر برنامج كورة تريند بقناة الحدث اليوم إن أي خطأ ضد الأهلي والزمالك يتم تضخيمه كما أن الإعلام يثور ضد التحكيم بينما تمر الأخطاء في مباريات باقي الأندية بدون أي مشكلة.

وأضاف: " أقول ذلك من واقع خبرة ٤٠ عام في مجال التحكيم ؛ عندما كنت حكما لمباراة طرفها الأهلي أو الزمالك وارتكب أي هفوة يتم تضخيمها ولكن هناك أخطاء ارتكبتها في مباريات لفرق أخرى ومرت دون أي تعقيب".

وأشار إلى أن الأخطاء التحكيمية موجودة في كل الدوريات العالمية والبطولات القارية رافضا فكرة التشكيك في ذمة الحكام المصريين ومساندتهم بدلا من هذا الهجوم الشرس.

وأوضح أن اتحاد الكرة كان شجاعا بتمسكه بقرار إسناد لقاء القمة يوم الاثنين المقبل لحكام مصريين رغم هذا التوتر دعما للتحكيم المصري.

وأكد أنه كان يتمنى إدارة الحكم جهاد جريشة مباراة الأهلي والزمالك القادمة بدلا من لقاء الزمالك وبيراميدز تكريما لتاريخه.

وأضاف: " جريشة حكم كبير وأدار ٧ نسخ لأمم افريقيا وشارك في كأس العالم ٢٠١٨ وكان الأفضل أن يتم تكريمه بمواجهة القمة التي لم يدرها من قبل".

وكشف البلتاجي عن اقتراب الثنائى أمين عمر ومحمد عادل من إدارة لقاء القمة موضحا أن هذا الثنائي الأنسب والأقرب لإدارة هذه المواجهة.


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الكلمات المفتاحية

رضا البلتاجي الزمالك وبيراميدز

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