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تعرف علي أكثر 5 أسهم إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 02:07 م
نيفين سمير
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ننشر أسعار الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم ، حيث تصدر سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير القائمة الحمراء ، وفيما يلي سرد لباقي أسعار الأسهم عالي التوالي كالاتي :
أسعار الأسهم الأكثر انخفاضا بالبورصة المصرية اليوم
تصدر سهم مدينة نصر للاسكان والتعمير ترتيب الاسهم الاكثر انخفاضًا بنسبة 12.11 % ليغلق على 3.34 جنيه ثم سهم عبور لاند للصناعات الغذائية بنسبة 5.63 % ليغلق على 6.20 جنيه، تلاه سهم مصر بنى سويف للاسمنت بنسبة 5.11 % ليغلق عند 15.42 جنيه .
وجاء سهم مستشفى النزهه الدولي بالمرتبة الرابعة بانخفاض 5.01 % ليغلق عند مستوى 13.26 جنيه، ثم سهم سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بانخفاض 3.52 % ليغلق عند مستوى 3.29 جنيه.
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