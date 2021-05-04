تعرف علي أكثر 5 أسهم إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم





ننشر أسعار الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم ، حيث تصدر سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير القائمة الحمراء ، وفيما يلي سرد لباقي أسعار الأسهم عالي التوالي كالاتي :





أسعار الأسهم الأكثر انخفاضا بالبورصة المصرية اليوم





تصدر سهم مدينة نصر للاسكان والتعمير ترتيب الاسهم الاكثر انخفاضًا بنسبة 12.11 % ليغلق على 3.34 جنيه ثم سهم عبور لاند للصناعات الغذائية بنسبة 5.63 % ليغلق على 6.20 جنيه، تلاه سهم مصر بنى سويف للاسمنت بنسبة 5.11 % ليغلق عند 15.42 جنيه .



