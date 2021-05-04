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الأجانب يسجلون مبيعات بالبورصة تصل الي مليار جنيه

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 02:11 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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وسجلت مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية اليوم حوالي 1 مليار جنيه ، وهي نسبة كبيرة جداً مقارنة بمبيعاتهم السابقة ، بينما سجل المصريون والعرب مشتريات بحوالي 1 مليار جنيه و6.4 مليون جنيه علي التوالي.

وإستحوذت تعاملات المصريين علي نسبة 68% ، والعرب علي نسبة 1% والأجانب علي نسبة 30.8% ، أما المؤسسات فقد إستحوذت علي نسبة 86.4% والأفراد علي نسبة 13.5%.


واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، على تراجع طفيف المؤشر السوق الرئيسي EGX30    بنسبة 0.09 %، ليغلق عند مستوى 10465 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مكاسب بقيمة بلغت 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 653.982 مليار جنيه وسط مشتريات المستثمرين المصريين والعرب

وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 4.4 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 319 مليون ورقة منفذة على 30.9 ألف عملية.

وتم التداول على 190 سهم، ارتفع منهم نحو 116 سهم، وانخفض نحو 37 سهم، ولم تتغير مستويات 31 سهم.

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