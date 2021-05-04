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مياه الدقهلية توفر لقاح فيروس كورونا المستجد للعاملين

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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تلقى اليوم الثلاثاء عدد من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك بناءًا علي التعاون الدائم بين مديرية الصحة بالدقهلية مع الشركة، وقد حرص المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، من جانبه على تلقي الجرعة الأولى للقاح؛ لتشجيع العاملين على تلقيه، وقد حضر من مديرية الصحة بالدقهلية، الدكتور سعد مكي، وكيل الوزارة، والدكتور أحمد مكي، مدير عام الطب الوقائي بالدقهلية؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة بتقديم اللقاح.

ويأتي ذلك في إطار توجهات الدولة لتلقيح مواطنيها، للحفاظ على سلامتهم من فيروس كرونا المستجد، وقد تلقى الجرعة الأولى عشرات من العاملين في اليوم الأول، بمقر ديوان عام الشركة؛ حيث تم الاطمئنان على الحالة الصحية للعاملين الراغبين في تلقي اللقاح قبل تلقيهم له، والذين قاموا بالتسجيل على موقع وزارة الصحة الخاص بالتسجيل للقاح www.egcovac.mohp.gov.eg، هذا وسوف تتواجد الحملة غدًا الأربعاء بمقر ديوان عام الشركة، ومن المقرر أن توجه لمختلف مناطق الشركة تباعًا، للتسهيل على من يرغب في تلقي اللقاح من العاملين بالشركة.
مياه الدقهلية توفر لقاح فيروس كورونا المستجد للعاملين
مياه الدقهلية توفر لقاح فيروس كورونا المستجد للعاملين
مياه الدقهلية توفر لقاح فيروس كورونا المستجد للعاملين
مياه الدقهلية توفر لقاح فيروس كورونا المستجد للعاملين
مياه الدقهلية توفر لقاح فيروس كورونا المستجد للعاملين
مياه الدقهلية توفر لقاح فيروس كورونا المستجد للعاملين
مياه الدقهلية توفر لقاح فيروس كورونا المستجد للعاملين
مياه الدقهلية توفر لقاح فيروس كورونا المستجد للعاملين

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