المواطن المسجلة بياناته يتم حصوله على اللقاح فورًا ببورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مراكز تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد بمحافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة سير العمل فى تقديم اللقاح للمواطنين ومتابعة معدلات تلقى اللقاح بين المواطنين، رافقه خلالها مدير مديرية الصحة ببورسعيد.ومسئولي هيئة الرعاية الصحية.



وتفقد محافظ بورسعيد سير العمل بمركز اللقاحات بمستشفى النصر التخصصى، وتابع الإجراءات المتخذة لاتمام عملية الحصول على اللقاح للمواطنين كما تم المرور علي وحدة المسنين بحى المناخ واستمع لآراء المواطنين حول تلقى الخدمة الطبية بالمركز.



واستجابة لشكاوى بعض المواطنين من الانتظار لمدة طويلة أثناء الحصول على اللقاح، وجه محافظ بورسعيد بأن أى مواطن يقوم بتسجيل بياناته يتلقى اللقاح على الفور،علي أن يكون الاولويه للمواطنين فوق الستين عاما موجها بمنع الانتظار أثناء الحصول على اللقاح وتنظيم سير العمل وسرعى تلقى خدمة تطعيم المواطنين باللقاح.



وأكد محافظ بورسعيد أنه جارى التنسيق مع وزارة الصحة لتشغيل مراكز جديدة تخصص لتلقى اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد، ومنها مركز شباب الزهور، ومركز شباب الاستاد ومركز الإغاثة وذلك لسرعة تقديم الخدمة للمواطنين المسجلين للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وتوفير سبل الراحة لهم، مطالبا العاملين بمراكز تلقى لقاح كورونا بالعمل على تسهيل الإجراءات أثناء تلقى المواطنين للقاح، مشددا على مدير مديرية الصحة بالتواجد بالمراكز ومتابعة سير العمل أولا باول.