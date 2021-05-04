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رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: انخفاظ معدلات الفقر للمرة الأولى منذ 22 عام

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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قال الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس اتحاد الجمعيات الاهلية عضو مجلس النواب، ان معدل الفقر في مصر انخفض من ٣١.٥℅ الي ٢٩.٧ ℅، وذلك للمرة الاولي منذ عام ١٩٩٩.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، المنعقد اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 و2022، في ما يخص وزارة التضامن قطاع الحماية الاجتماعية ومديرية التضامن الاجتماعي.

وأوضح عبدالقوي ان عدد المسجلين في برنامج تكافل وكرامة يبلغ ٣ ملايين و٣٧٢ الف شخص، مما يعني ان هناك اسرة مستحقة ولا تحصل علي اي دعم.

وانتقد عبدالقوي وجود تمويل جزء من ميزانية برنامج تكافل وكرامة من خلال القروض، وكذلك عدم وجود ميزانية لبرنامج اتنين كفاية ضمن ميزانية الوزارة.

وأشار عبدالقوي الي ان الرائدات الريفيات والعاملين في دور الرعاية يحصلون علي أجور قليلة جدا مطالبا باعادة النظر في مرتباتهم.

وانتقد عبدالقوي الاعتماد علي مكلفات الخدمة العامة في بعض الاعمال وتدريبهم، مضيفا أن اي شخص مكلف بخدمة عامة لو توفرت لها فرصة عمل سوف يترك الوزارة فورا.

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معدلات الفقر رئيس اتحاد الجمعيات الاهلية انخفاظ معدلات الفقر

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