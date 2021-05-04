فحص 6800 طفلًا حديث الولادة بالمنيا ضمن مبادرة السمعيات

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن فحص 6800 طفلًا حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر ابريل الماضي، ضمن مبادرة السمعيات، وهي احدى مبادرات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للكشف الطبي على الأطفال حديثي الولادة، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.



قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 6800 طفلًا حديث الولادة خلال شهر ابريل الماضي، وذلك بوحدات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بمراكز المحافظة.



من جانبه أوضح الدكتور احمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه في حال اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف عليه مرة أخرى بعد أسبوع، وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلي أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.