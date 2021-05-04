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غداً.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي قرية دلجا بديرمواس

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدًا الاربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية دلجا بمركز ديرمواس، على مدار يومين متتاليين 5 و6 مايو الجاري، وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية – القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

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