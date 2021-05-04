"اقتصادية النواب" توصي بزيادة دعم صندوق تنمية الصادرات بـ 10 مليار

عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فرغل، وكيل اللجنة، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة صندوق دعم الصادرات للعام المالي 2021-2022.



وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بزيادة دعم صندوق تنمية الصادرات بـ 10 مليار جنيه بدلًا من 7 مليار جنيه المُدرجة لدعم المصدرين بمشروع موازنة العام المالي 2021-2022.



وشهد اجتماع اللجنة استعراض الدكتورة أماني الوصال، رئيسة صندوق تنمية الصادرات لبرنامج زيادة الصادرات لتصل الي 100مليار دولار بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكدت "الوصال" أن حجم الصادرات الحالي يتجاوز الـ 25 مليار دولار دون احتساب الصادرات البترولية، مشيرة إلى أن البرنامج يقوم علي عدة محاور أبرزها جذب استثمارات جديدة وتشجيع الانتاج المحلي ووضع مصر في سلاسل الانتاج العالمية وخلق أدوات جاذبة جديدة وإدخال منتجات إضافية.



وأوضحت أن مبادرة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وذلك بشكل نقدي وفوري بنسبة 85% من هذه المستحقات، على أن تسددها وزارة المالية للبنوك على 3 سنوات، وتم تنفيذ المرحلة الأولى في نوفمبر وديسمبر الماضيين.



وأكدت ان الحكومة مستمرة في سداد المبالغ المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية ودعم الصادرات من خلال المرحلة الثانية لمبادرة “السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين تنفيذًًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري؛ باعتباره إحدى ركائز النمو الاقتصادي حتي يونيو القادم.



وأوضحت أنه من خلال سداد هذه المتأخرات يتم توفير السيولة النقدية اللازمة لاستدامة دوران عجلة الإنتاج وفقًا للإجراءات الاحترازية في ظل جائحة "كورونا" بما يسهم في الحفاظ على العمالة، وتعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.



وكشفت "الوصال" عن أن الحاصلات الزراعية أكبر مستفيد من دعم الصندوق بنسبة تقترب من 15% يليها الصناعات الهندسي ثم قطاع النسيج.

