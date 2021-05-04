Advertisements

"اقتصادية النواب" توصي بزيادة دعم صندوق تنمية الصادرات بـ 10 مليار

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
Advertisements
عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فرغل، وكيل اللجنة، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة صندوق دعم الصادرات للعام المالي 2021-2022.

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بزيادة دعم صندوق تنمية الصادرات بـ 10 مليار جنيه بدلًا من 7 مليار جنيه المُدرجة لدعم المصدرين بمشروع موازنة العام المالي 2021-2022.

وشهد اجتماع اللجنة استعراض الدكتورة أماني الوصال، رئيسة صندوق تنمية الصادرات لبرنامج زيادة الصادرات لتصل الي 100مليار دولار بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت "الوصال" أن حجم الصادرات الحالي يتجاوز الـ 25 مليار دولار دون احتساب الصادرات البترولية، مشيرة إلى أن البرنامج يقوم علي عدة محاور أبرزها جذب استثمارات جديدة وتشجيع الانتاج المحلي ووضع مصر في سلاسل الانتاج العالمية وخلق أدوات جاذبة جديدة وإدخال منتجات إضافية.

وأوضحت أن مبادرة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وذلك بشكل نقدي وفوري بنسبة 85% من هذه المستحقات، على أن تسددها وزارة المالية للبنوك على 3 سنوات، وتم تنفيذ المرحلة الأولى في نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وأكدت ان الحكومة مستمرة في سداد المبالغ المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية ودعم الصادرات من خلال المرحلة الثانية لمبادرة “السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين تنفيذًًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري؛ باعتباره إحدى ركائز النمو الاقتصادي حتي يونيو القادم.

وأوضحت أنه من خلال سداد هذه المتأخرات يتم توفير السيولة النقدية اللازمة لاستدامة دوران عجلة الإنتاج وفقًا للإجراءات الاحترازية في ظل جائحة "كورونا" بما يسهم في الحفاظ على العمالة، وتعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وكشفت "الوصال" عن أن الحاصلات الزراعية أكبر مستفيد من دعم الصندوق بنسبة تقترب من 15% يليها الصناعات الهندسي ثم قطاع النسيج.

أخبار تهمك

فتح تحقيق في حفل عشاء لاعبي برشلونة بمنزل ميسي

منذ أقل من ساعة

بيان مهم من الحكومة بشأن تحذيرات لمصابي كورونا منسوبة لـ"الصحة"

منذ حوالي 4 ساعات

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 10 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ ساعة و 25 دقيقة

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 15 ساعة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ يوم

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ أقل من ساعتين

رسميا.. نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

04:42 ص

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

09:02 ص

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

01:30 م

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

11:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي