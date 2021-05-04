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مصادر بالتربية والتعليم: كورونا السبب في ضعف الاقبال علي المدارس الخاصة هذا العام

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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كشف مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن موسم التقديمات فى المدارس سواء الخاصة أو الحكومية قد بدأ، وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لموقع الفجر أن الإقبال على المدارس الحكومية هذا العام أكثر من الاقبال على المدارس الخاصة بسبب ظروف جائحة كورونا وتحويل التعليم إلى الآون لاين.
وأضافت المصادر خلال تصريحاتها أنه منذ العام الماضي وقد حول طلاب كثيرين من مدارس خاصة إلى مدارس حكومية حيث تصل نسبة التحويل فى كل مدرسة خاصة إلى 5% من إجمالى عدد المدرسة.

تعد وزارة التربية والتعليم من ضمن الوزارات التي قامت بطرح العديد من الوسائل التكنولوجيا المتطورة؛ لتساعد في التواصل بين الطالب والمعلم عن بعد.. ولكنها لم تقتصر على ذلك فقط بل قامت بطرح خدمات خاصة بولي الأمر على الإنترنت.

ويتم تسجيل بيانات رياض الأطفال للمدارس الحكومية من ضمن الخدمات الخاصة بولي الأمر هي خدمة التقديم لأولاده في المدارس الحكومية على الإنترنت، وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بالتقديم في المدارس الحكومية على الإنترنت.

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