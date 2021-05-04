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قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 02:23 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 177 لسنة 2021 بإنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبى لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

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هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الإثنين، شعب مصر بمناسبة احتفالات شم النسيم، وعيد القيامة المجيد، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك".

وكتب "السيسي"، "أهنىء شعب مصر العظيم بمناسبة احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد، التي تعكس وحدة هذا الوطن وتماسك شعبه".

وأضاف الرئيس السيسي، "فقد أثبتت مصر عبر كل العصور أن مسلميها وأقباطها هم نسيج واحد لن يتبدد أبدا ولو كره الحاقدون تحيا مصر ويحيا شعبها وجيشها إلى يوم الدين.. كل عام وأنتم بخير".

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