ارتفاع ضحايا سقوط قطار من فوق جسر معلق في المكسيك إلى 23 قتيلاً

انهار نفق علوي للمترو في مكسيكو سيتي بالمكسيك أثناء مرور قطار فوقه، مما أسفر عن مقتل 23 شخصًا على الأقل، بينهم أطفال.





وشوهدت عربتا قطار تتدلى من الهيكل فوق طريق مزدحم، وأصيب 65 شخصا على الأقل، وسبعة في حالة خطيرة.





تم انتشال شخص حبيس سيارة تحت الانقاض.





ويعتبر الحادث الأكثر دموية منذ عقود في نظام مترو المدينة، وهو واحد من أكثر الحوادث ازدحامًا في العالم.





وبثت وسائل الإعلام المحلية لقطات تلفزيونية تلفزيونية تظهر انهيار الجسر، مما أدى إلى ارتفاع سحب الحطام.





وقع الحادث في حوالي الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي يوم الاثنين (03:00 بتوقيت جرينتش) بالقرب من محطة أوليفوس على خط المترو 12 في جنوب شرق المدينة.





وفي حديثها في مكان الحادث، قالت عمدة مدينة مكسيكو سيتي، كلوديا شينباوم، إن السبب لا يزال قيد التحقيق، لكن يبدو أن العارضة تراجعت عن الجسر.



