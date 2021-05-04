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علي جمعة يكشف عن دعاء الشيء المفقود (فيديو)

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن دعاء لإرجاع الشيء المفقود.

وقال "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "مصر أرض الصالحين" على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إن الشخص إذا فقد شيء ويريد أن يرجعه عليه أن يكثر الدعاء والتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الدعاء الذي يدعو به صاحب الشيء المفقود، ورد في حديث عن ابن عمر –رضى الله عنهما- قال "إن من ضاع له شيء فليتوضأ وليصل ركعتين وليتشهد وليقل: "بسم الله يا هادي الضلال وراد الضالة اردد علي ضالتي بعزتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك".

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