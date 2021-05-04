علي جمعة يكشف عن دعاء الشيء المفقود (فيديو)

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن دعاء لإرجاع الشيء المفقود.





وقال "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "مصر أرض الصالحين" على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إن الشخص إذا فقد شيء ويريد أن يرجعه عليه أن يكثر الدعاء والتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى.



