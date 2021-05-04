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تنفيذ 51 ألف حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 02:28 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط 98 قطعة سلاح ناري، و136 قضية مخدرات وتنفيذ 51753 حكما قضائيا متنوعا.

وجاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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