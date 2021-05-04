Advertisements

يحمي من كورونا.. متى تصنع مصر لقاح سينوفاك؟

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

تسعى وزارة الصحة، لتسريع وتيرة حملات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، لذا تعاقدت لتصنيع لقاح سينوفاك في مصر خلال الشهر المقبل لضمان التحصين المجتمعي.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تصنيع لقاح سينوفاك في مصر.

ترخيص سينوفاك
منحت هيئة الدواء المصرية، الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح كورونا فاك (Corona-Vac) إنتاج شركة سينوفاك الصينية. 

ورخصت الهيئة، لقاح كورونا فاك، بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.

موعد التصنيع
أكد الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة والسكان للشؤون الوقائية، أن مصر من المقرر أن تشهد توافر كميات مختلفة من لقاحات "أسترازينيكا" أو "سينوفارم" أو "سينوفاك" المضادة لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، معلنًا عن بدء تصنيع لقاح سينوفاك في مصر خلال الشهر المقبل.

أجسام مضادة
وبدأت هيئة تنظيم الأدوية بالاتحاد الأوروبي مراجعة فعالية وسلامة لقاح سينوفاك ضد كورونا، مشيرة إلى أن الدراسات تؤكد أنه يسهم في إنتاج أجسام مضادة تساعد بالحماية من المرض.

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم توقيع اتفاقية مع أحد الشركات الكبرى لتصنيع لقاحات كورونا في مصر من خلال شركة فاكسيرا، موضحةً أنه سيتم تصنيع لقاحا كورونا محليا لتوفيره للمصريين وتصديره لأفريقيا.

وتتوفر لدى مصر كافة الإمكانات التي تستطيع من خلالها تصنيع اللقاح وخلال أسابيع ستتم عملية التصنيع، حسب وزارة الصحة.

وأكدت الوزيرة، أنه تم تقييم ومراجعة خطوط الإنتاج بالشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية "فاكسيرا"، وذلك من قبل لجنة متخصصة من خبراء منظمة الصحة العالمية وعدد من المختصين الدوليين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح سينوفاك كورونا فاك الترخيص الطارئ اخر الاخبار

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 10 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 26 دقيقة

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 15 ساعة

رسميا.. نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعة

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

بيان مهم من الحكومة بشأن تحذيرات لمصابي كورونا منسوبة لـ"الصحة"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ حوالي 16 ساعة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ يوم

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 15 ساعة

فتح تحقيق في حفل عشاء لاعبي برشلونة بمنزل ميسي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

سعر لقاح فيروس كورونا.. أبرز تصريحات وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي

بعد انضمام "سينوفاك" للاستخدام الطارئ.. قائمة لقاحات كورونا التي توفرها مصر

بينهم "سبوتنيك الروسي".. لقاحات جديدة تنضم لمصر لمواجهة كورونا

بعد منحها الترخيص الطارئ.. تعرف على اللقاحات الأربعة التي تستخدمها مصر

وفد من الصين لمعاينة جاهزية "فاكسيرا".. تفاصيل إنتاج لقاح كورونا في مصر

تفاصيل تصنيع لقاحي سينوفارم وسبوتينك V في مصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

04:42 ص

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

09:02 ص

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

01:30 م

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

11:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي