يحمي من كورونا.. متى تصنع مصر لقاح سينوفاك؟



تسعى وزارة الصحة، لتسريع وتيرة حملات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، لذا تعاقدت لتصنيع لقاح سينوفاك في مصر خلال الشهر المقبل لضمان التحصين المجتمعي.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تصنيع لقاح سينوفاك في مصر.



ترخيص سينوفاك

منحت هيئة الدواء المصرية، الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح كورونا فاك (Corona-Vac) إنتاج شركة سينوفاك الصينية.



ورخصت الهيئة، لقاح كورونا فاك، بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.



موعد التصنيع

أكد الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة والسكان للشؤون الوقائية، أن مصر من المقرر أن تشهد توافر كميات مختلفة من لقاحات "أسترازينيكا" أو "سينوفارم" أو "سينوفاك" المضادة لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، معلنًا عن بدء تصنيع لقاح سينوفاك في مصر خلال الشهر المقبل.



أجسام مضادة

وبدأت هيئة تنظيم الأدوية بالاتحاد الأوروبي مراجعة فعالية وسلامة لقاح سينوفاك ضد كورونا، مشيرة إلى أن الدراسات تؤكد أنه يسهم في إنتاج أجسام مضادة تساعد بالحماية من المرض.



وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم توقيع اتفاقية مع أحد الشركات الكبرى لتصنيع لقاحات كورونا في مصر من خلال شركة فاكسيرا، موضحةً أنه سيتم تصنيع لقاحا كورونا محليا لتوفيره للمصريين وتصديره لأفريقيا.



وتتوفر لدى مصر كافة الإمكانات التي تستطيع من خلالها تصنيع اللقاح وخلال أسابيع ستتم عملية التصنيع، حسب وزارة الصحة.



وأكدت الوزيرة، أنه تم تقييم ومراجعة خطوط الإنتاج بالشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية "فاكسيرا"، وذلك من قبل لجنة متخصصة من خبراء منظمة الصحة العالمية وعدد من المختصين الدوليين.