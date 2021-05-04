Advertisements

ايبارشية سوهاج تستأنف صلوات القداسات بنسبة 25%

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
Advertisements
أعلنت ايبارشية الأقباط الكاثوليك بسوهاج عن عدة قرارات جديدة تخص الصلوات عقب عيد القيامة المجيد، وذلك بالتزامن مع شهر مايو المكرس للصلاة من أجل العذراء مريم.

وأشارت المطرانية في بيان لها إلى صلوات القداسات سوف تستأنف ابتداء من اليوم بنسبة حضور 25% مع الحجز المسبق قبل الحضور، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين المصليين.

وتابعت أنه يمكن عمل أكثر من قداس في اليوم مع تقسيم الحضور لمناطق منعا للتزاحم.

كما شددت المطرانية على ضرورة توعية الأقباط بالكنائس بأهمية ارتداء الكمامات خلال فترة الصلوات أثناء القداسات مع الاستمرار في الصلاة من أجل مرضى كورونا حتى يمن الله عليهم بالشفاء والصلاة من أجل المتوفين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 15 ساعة

بيان مهم من الحكومة بشأن تحذيرات لمصابي كورونا منسوبة لـ"الصحة"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ حوالي 16 ساعة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ يوم

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ أقل من ساعتين

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 15 ساعة

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 27 دقيقة

فتح تحقيق في حفل عشاء لاعبي برشلونة بمنزل ميسي

منذ أقل من ساعة

رسميا.. نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 10 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ ساعة و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

بدءًا من الاثنين.. إيبارشية أسيوط تستأنف فتح أبواب الكنائس بحضور 25 فردا

إيبارشية الشرقية: تعليق الصلوات للشعب حتى 13 يوليو

إيبارشية طما تؤجل فتح الكنائس للصلاة حتى منتصف يوليو

تعرف على موقف إيبارشية البحيرة من فتح أبواب كنائسها

مطرانية طنطا تؤجل فتح أبواب الكنائس لحين إشعار آخر

في زمن كورونا.. الكنيسة تستعد لاحتفالات عيد الرسل بين الفتح والغلق

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

04:42 ص

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

09:02 ص

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

01:30 م

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

11:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي