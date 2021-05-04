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ايبارشية سوهاج تستأنف صلوات القداسات بنسبة 25%
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 02:34 م
ماريان عيد
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أعلنت ايبارشية الأقباط الكاثوليك بسوهاج عن عدة قرارات جديدة تخص الصلوات عقب عيد القيامة المجيد، وذلك بالتزامن مع شهر مايو المكرس للصلاة من أجل العذراء مريم.
وأشارت المطرانية في بيان لها إلى صلوات القداسات سوف تستأنف ابتداء من اليوم بنسبة حضور 25% مع الحجز المسبق قبل الحضور، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين المصليين.
وتابعت أنه يمكن عمل أكثر من قداس في اليوم مع تقسيم الحضور لمناطق منعا للتزاحم.
كما شددت المطرانية على ضرورة توعية الأقباط بالكنائس بأهمية ارتداء الكمامات خلال فترة الصلوات أثناء القداسات مع الاستمرار في الصلاة من أجل مرضى كورونا حتى يمن الله عليهم بالشفاء والصلاة من أجل المتوفين.
وأشارت المطرانية في بيان لها إلى صلوات القداسات سوف تستأنف ابتداء من اليوم بنسبة حضور 25% مع الحجز المسبق قبل الحضور، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين المصليين.
وتابعت أنه يمكن عمل أكثر من قداس في اليوم مع تقسيم الحضور لمناطق منعا للتزاحم.
كما شددت المطرانية على ضرورة توعية الأقباط بالكنائس بأهمية ارتداء الكمامات خلال فترة الصلوات أثناء القداسات مع الاستمرار في الصلاة من أجل مرضى كورونا حتى يمن الله عليهم بالشفاء والصلاة من أجل المتوفين.
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