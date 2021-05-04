حبس 3 متهين لحيازتهم مخدر الحشيش وأسلحة نارية بالمرج

أمرت نيابة شرق القاهرة اليوم الثلاثاء، حبس 3 متهمين لحيازتهم علي كمية من مخدر الحشيش وأسلحة نارية بدون ترخيص، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



بدأت الواقعةزعندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة القسم) حال إستقلالهم سيارة ملك أحدهم، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش – بندقية خرطوش وطلقتان من ذات العيار – 2 هاتف محمول - مبلغ مالى).



وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم المؤثم، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تحركاتهم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.