قطر تحقق فائض بقيمة 55 مليون دولار في الربع الأول

قالت وزارة المالية القطرية اليوم إن قطر حققت فائضا بلغ 200 مليون ريال (55 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي، مستفيدة من انتعاش في أسعار النفط مما يعني عدم اضطرار الحكومة إلى الاستدانة من جديد لتمويل الميزانية بحسب رويترز.





وحققت إيرادات إجمالية بلغت 45.2 مليار ريال في الأشهر الثلاثة الأولى من العام في حين بلغ الإنفاق 45 مليار ريال، حسبما ذكرته الوزارة في بيان.





نمت الإيرادات 14.7 بالمئة مقارنة مع الربع السابق لكنها انخفضت خمسة بالمئة على أساس سنوي. وبلغت الإيرادات النفطية 39.7 مليار ريال وغير النفطية 5.5 مليار، بحسب وزارة المالية.





وفي الربع الأول، أُنفق نحو 15 مليار ريال، بما يعادل 20.8 بالمئة من ميزانية 2021، على مشاريع رئيسية، وبلغت قيمة المشاريع حديثة الترسية 4.6 مليار ريال.





انكمش الاقتصاد 3.7 بالمئة العام الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا وضعف الطلب على النفط.





لكن الوزارة أشارت إلى أن ذلك الانكماش جاء دون تقديرات صندوق النقد الدولي الذي توقع تقلصا نسبته 4.5 بالمئة.



