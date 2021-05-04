Advertisements

قطر تحقق فائض بقيمة 55 مليون دولار في الربع الأول

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 02:41 م
بوابة الفجر
Advertisements
قالت وزارة المالية القطرية اليوم  إن قطر حققت فائضا بلغ 200 مليون ريال (55 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي، مستفيدة من انتعاش في أسعار النفط مما يعني عدم اضطرار الحكومة إلى الاستدانة من جديد لتمويل الميزانية بحسب رويترز.

وحققت  إيرادات إجمالية بلغت 45.2 مليار ريال في الأشهر الثلاثة الأولى من العام في حين بلغ الإنفاق 45 مليار ريال، حسبما ذكرته الوزارة في بيان.

نمت الإيرادات 14.7 بالمئة مقارنة مع الربع السابق لكنها انخفضت خمسة بالمئة على أساس سنوي. وبلغت الإيرادات النفطية 39.7 مليار ريال وغير النفطية 5.5 مليار، بحسب وزارة المالية.

وفي الربع الأول، أُنفق نحو 15 مليار ريال، بما يعادل 20.8 بالمئة من ميزانية 2021، على مشاريع رئيسية، وبلغت قيمة المشاريع حديثة الترسية 4.6 مليار ريال.

انكمش الاقتصاد 3.7 بالمئة العام الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا وضعف الطلب على النفط.

لكن الوزارة أشارت إلى أن ذلك الانكماش جاء دون تقديرات صندوق النقد الدولي الذي توقع تقلصا نسبته 4.5 بالمئة.
 

أخبار تهمك

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 15 ساعة

رسميا.. نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 10 ساعة

فتح تحقيق في حفل عشاء لاعبي برشلونة بمنزل ميسي

منذ أقل من ساعة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ يوم

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ أقل من ساعتين

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 15 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

بيان مهم من الحكومة بشأن تحذيرات لمصابي كورونا منسوبة لـ"الصحة"

منذ حوالي 4 ساعات

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

04:42 ص

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

09:02 ص

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

01:30 م

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

11:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي