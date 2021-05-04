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تعرف على تفاصيل الحلقة ال22 من مسلسل المداح لحماده هلال

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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شهدت الحلقة ال 22 من مسلسل المداح لحماده هلال، أحداث متصاعدة حيث ذهب الشيخ سلام، إلى المداح والذي يجسد شخصيته الفنان حماده هلال ليطلب منه الإبتعاد عن طريق السحر والأعمال الأضرار والأذي الناتجين عن هذا الطريق فيرفض حماده، ويطلب منه عدم تركه.
عند معرفة حماده هلال، بموعد زفاف نسرين طافش، من زين، قرر أن يقوم بعمل سحر ليُفرق بينهما ليلة فرحهما، وبالفعل نجح هلال، في التفرقة بينهما.
 
ويعرض مسلسل المداح يوميًا على شبكة قنوات النهار في تمام الساعة التاسعة  مساءً، وفي الساعة
العاشرة مساءً على قناة النهار دراما.
 
جدير بالذكر أن المسلسل من بطولة الفنان حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

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