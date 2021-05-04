غياب ممثلي الأهلي والزمالك عن اجتماع اتحاد الكرة





غاب ممثلي النادي الأهلي والزمالك عن اجتماع اتحاد الكرة والذي يقام اليوم فى مقر الجبلاية بالجزيرة من أجل حسم مصير الدوري المصري هذا الموسم ومناقشة بعض الأزمات.





ويجتمع اليوم أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم مع ممثلي الأندية فى مقر الجبلاية بالجزيرة ظهر الثلاثاء للحديث عن أزمات الدوري المصري هذا الموسم.





وكان اتحاد الكرة قد أصدر بيان رسمي خلال الأيام الماضية جاء كالآتي:-





دعا الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أندية القسم الأول للاجتماع بمقر الاتحاد في الواحدة ظهر يوم الثلاثاء لمناقشة بعض الأمور الخاصة بمسابقة الدوري العام.





ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسر أمس أمام فريق غزل المحلة ضمن مباريات الجولة ال 19 من بطولة الدوري المصري الممتاز بينما تعادل الزمالك أمام بيراميدز إيجابيًا.