Advertisements

غياب ممثلي الأهلي والزمالك عن اجتماع اتحاد الكرة

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

غاب ممثلي النادي الأهلي والزمالك عن اجتماع اتحاد الكرة والذي يقام اليوم فى مقر الجبلاية بالجزيرة من أجل حسم مصير الدوري المصري هذا الموسم ومناقشة بعض الأزمات.

ويجتمع اليوم أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم مع ممثلي الأندية فى مقر الجبلاية بالجزيرة ظهر الثلاثاء للحديث عن أزمات الدوري المصري هذا الموسم.

وكان اتحاد الكرة قد أصدر بيان رسمي خلال الأيام الماضية جاء كالآتي:- 

دعا الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أندية القسم الأول للاجتماع بمقر الاتحاد في الواحدة ظهر يوم الثلاثاء لمناقشة بعض الأمور الخاصة بمسابقة الدوري العام. 

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسر أمس أمام فريق غزل المحلة ضمن مباريات الجولة ال 19 من بطولة الدوري المصري الممتاز بينما تعادل الزمالك أمام بيراميدز إيجابيًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الزمالك الدوري المصري الممتاز الاهلي

أخبار تهمك

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 15 ساعة

فتح تحقيق في حفل عشاء لاعبي برشلونة بمنزل ميسي

منذ ساعة

رسميا.. نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعة

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

بيان مهم من الحكومة بشأن تحذيرات لمصابي كورونا منسوبة لـ"الصحة"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 10 ساعة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ يوم

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ ساعة و نصف

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 15 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ أقل من ساعتين

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. تعرف على سر تواجد رئيس الزمالك في اتحاد الكرة

الجبلاية تدرس إلغاء بطولة السوبر المصري

شوبير وعبدالحفيظ أول الحاضرين لاجتماع الجبلاية

اتحاد الكرة يجتمع مع أندية المجموعة الأولى بالقسم الثاني لبحث عودة الدوري

اتحاد الكرة يجتمع مع أندية الممتاز الثلاثاء المقبل

اتحاد الكرة يدعم الأهلي قبل مواجهة الدحيل بكأس العالم للأندية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

04:42 ص

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

09:02 ص

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

01:30 م

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

11:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي