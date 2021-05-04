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تعرف على حالة الطقس غدا الأربعاء 23 رمضان

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 02:50 م
بوابة الفجر
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قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يشهد الطقس غدا الأربعاء 23 رمضان 2021، حرارة شديدة، ويسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء، بجانب نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء ، فتسجل القاهرة الكبرى العظمى 40 درجة والصغرى 23 والوجه البحرى العظمى 40 درجة والصغرى 22 ، وتسجل والسواحل الشمالية الغربية العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فتكون العظمى 32 درجة والصغرى 20 ، وعن جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فتكون العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة ، وشمال الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

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