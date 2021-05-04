تعرف على حالة الطقس غدا الأربعاء 23 رمضان

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يشهد الطقس غدا الأربعاء 23 رمضان 2021، حرارة شديدة، ويسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية.





وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء، بجانب نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.



