روما يعلن انتهاء مهمة فونسيكا





أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي اليوم الثلاثاء رحيل المدير الفني البرتغالي لذئاب العاصمة باولو فونسيكا عقب نهاية الموسم الجاري.





ويحتل فريق نادي روما المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الايطالي بفارق نقطتين فقط عن فريق نادي ساسولو صاحب المركز السادس وذلك مع تبقي أربعة لقاءات فقط.





وحصد الجيالروسي خلال المباريات الخمسة الأخيرة أربعة نقاط فقط وتلقوا خسارة مذلة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 6-2 في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.



