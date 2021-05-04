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"البحوث الإسلامية" يعقد اختبارات شفوية ومقابلات شخصية لاختيار مبعوثي الأزهر لدول العالم

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 02:57 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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عقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم فعاليات اختبارات المبعوثين المحليين من خريجي الأزهر الشريف من الوافدين، تمهيدًا لاختيار الكوادر المتميزة منهم وإرسالهم كمبعوثين عن الأزهر إلى بلادهم، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب_شيخ الأزهر الشريف بتعظيم الاستفادة من خريجي الأزهر من الوافدين.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن هذه الاختبارات والتي يشارك فيها متخصصون من أساتذة جامعة الأزهر، تستهدف اختيار المتميزين من خريجي الأزهر الشريف من الوافدين لمعاونة مبعوثي الأزهر الشريف في نشر الوسطية والاعتدال في مختلف دول العالم، باعتبار أن هؤلاء الوافدين قد نهلوا من علوم الأزهر ويتبنون منهجه الوسطي ولديهم قدرة على أداء هذه الرسالة في بلادهم.
أضاف عيّاد أن الاختبارات تمر بمرحلتين هما: الاختبارات الشفوية والمقابلات الشخصية؛ وذلك للوقوف على السمات العامة والعناصر المتميزة لدى المتقدمين، ومدى توافر المهارات اللازمة لأداء رسالة الأزهر الشريف على أكمل وجه في مختلف دول العالم.
أوضح الأمين العام أن الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب - شيخ الأزهر، يبذل كل الجهود الممكنة من أجل العمل المستمر على ترسيخ معاني التسامح ونشر الوسطية والسلام بين الجميع، والمواجهة الحاسمة لكل فكر منحرف عن صحيح الدين.

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