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مسئولو "الإسكان" يتفقدون المشروعات الخدمية بمدينة المنصورة الجديدة

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 02:59 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قام  المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمشروعات مدينة المنصورة الجديدة، يرافقه المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، ومسئولو الجهاز، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمدينة.

واستهل مسئولو الإسكان جولتهم، بتفقد أعمال  المشروعات السكنية المختلفة  ومنها ( الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلى – سكن مصر – JANNA – الفيلات).

وأوضح المهندس محمد رجب، أنه بالنسبة للمشروعات السكنية بالمدينة، جارٍ  الانتهاء من تنفيذ 11,232 وحدة سكنية (468 عمارة) بمشروع "JANNA"، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال  نحو 93 %،  وجارٍ بمنطقة الفيلات تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل (499 فيلا منفصلة - 152 فيلا متصلة - 498 فيلا شبه متصلة)، مضيفا أنه جار الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات سكنية (196 عمارة)، بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، حيث بلغت نسبة الإنجاز 95 %.

كما تابع مسئولو الوزارة سير العمل بمشروعات تنفيذ مبانى الخدمات والتى تشمل (المركز الطبي – المدارس – الأسواق التجارية )، وكذا مشروع تنفيذ محطة المياه المؤقتة، ومشروعات تنفيذ المرافق والطرق بالمدينة.

وشدد مسئولو الإسكان، على الشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة، ضرورة الإلتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة للإنتهاء من المشروعات، مؤكدين أن الزيارة تأتي  في إطار المتابعة المستمرة من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ودفع العمل للمشروعات المختلفة بالمدينة، والتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية، وفى التوقيتات المحددة لها.

وأضاف المهندس محمد رجب، أن جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، تضم (كلية القانون الدولي واقتصاد وإدارة الأعمال – كلية علوم وهندسة المنسوجات  – كلية هندسة 1 -  كلية حاسبات ومعلومات وكلية هندسة 2 – كلية طب الفم والأسنان وكلية العلوم  – الطب البشرى – كلية صيدلة وكليه علوم  – المكتبة المركزية والخدمات الطلابية – مبنى الإدارة وقاعة المؤتمرات  – المستشفى الجامعي - مستشفى طب الفم والأسنان  – صالات رياضيه ومعارض خارجية مفتوحة).

ولفت رئيس الجهاز، إلى أنه جار الانتهاء من اللمسات الأخيرة  بالمرحلة الأولى بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، بطول 4.2 كم، ويضم الكورنيش (ممشي - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال).

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