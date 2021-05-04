بعد انطلاقها.. كيفية التبرع للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؟



تسعى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتغيير حياة أكثر من نصف سكان مصر وتوفير حياة كريمة لهم، فضلًا عن مشاركتهم فيها بعد فتح باب التبرع لاستكمال المشروعات.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن طرق التبرع للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



١. أعلنت مؤسسة حياة كريمة، فتح باب التبرع في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حرصًا على مشاركة المواطنين.



٢. تم فتح باب التبرع من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالمبادرة https:donation.hayakarima.com عن طريق الحساب البنكي الخاص بالمبادرة.



٣. وخصصت مبادرة "حياة كريمة" رقمًا لتلقى التبرعات عبر الرسائل القصيرة عبر رقم (9509) من التليفون المحمول وقيمتها خمسة جنيهات.



وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، المبادرة في 2 يناير 2019، والتي تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لأنها تهدف أيضا إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم.



تستهدف المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، تطوير جميع قرى مصر، وسيتم العمل فى 1440 قرية وأغلبها مركزة فى محافظات الوجه القبلى.



وتقوم المبادرة على شراكة بشقين الأول تطوعى وهى مؤسسة حياة كريمة ويقودها مجموعة من شباب البرنامج الرئاسى، وهناك إدارة لتلقى المساهمات من القطاع الخاص.



وتهدف المبادرة في مرحلتها الثانية، استثمارات التضامن الاجتماعي بدعم الأسر الأولى بالرعاية، ومضاعفة قيمة المخصصات الاقتصادية، إضافةً لدعم المشروعات الصغيرة في القرى المستهدفة.



ونجحت المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى التي طبقت فيها، من خلال عدد من المشروعات في القطاعات الحيوية الخدمية.



وتتضمن المخرجات الرئيسية، توفير 400 مليون جنيه قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب 10 ملايين جنيه لتوفير تدريب مهني وحرفي لمواطني القرى المستهدفة.

