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الحكومة العراقية تقرر الإبقاء على وزير الصحة في منصبة

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قرر مجلس الوزراء العراقي الإبقاء على وزير الصحة في منصبه على خلفية حادث مستشفى بن الخصيب، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.

وقد أعلنت السلطات العرقية، ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد إلى 82 قتيلًا و110 جرحى.

وكانت مديرية الدفاع المدني بالعراق، أعلنت عن اندلاع حريق داخل مستشفى "ابن الخطيب" في "جسر ديالى" جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وكشف مصدر أمني عراقي، أن حصيلة ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ارتفعت إلى ٩ قتلى و٣٢ إصابة، وفقًا لقناة السومرية نيوز العراقية.

وأفادت مصادر عراقية، بأن ‏الانفجار ناجم عن اشتعال اسطوانات الأوكسجين في مستشفى ابن الخطيب، فيما أكدت ذات المصادر اشتعال النيران في أقسام من المستشفى.

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وزير الصحة العراقي مستشفى ابن الخطيب حريق

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