Advertisements

وزير الإسكان يتفقد مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements


تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل، والموقف التنفيذى لمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، ومشروع محور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، وبرفقته مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتقدم الدكتور عاصم الجزار، بالتهنئة لجميع العاملين بمناسبة عيد العمال، معرباً عن سعادته بما يبذله المصريون في سبيل النهوض ببلدنا الحبيب، قائلاً: "العامل المصرى الأصيل لا يدخر جهدا في سبيل رفعة الوطن، وتقديم كل ما هو غالٍ وثمين".

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع القومى الذى يتم تنفيذه لأول مرة بمصر، ويُعد أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وانتقل الوزير لتفقد أعمال تنسيق الموقع العام، وتشمل أعمال (الأرصفة - اللاند سكيب - اللافتات المرورية - الإنارة - غيرها)، بمحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، ويبلغ طول المحور ١٢ كم كمرحلة أولي بداية من مسجد الفتاح العليم وحتي كاتدرائية ميلاد السيد المسيح، ويمتاز المحور بجمال التصميم، الذى يتماشى مع الإنجاز الكبير الذى يتم تنفيذه بالمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الاقتصاد المصري الاسكان اخبار الاسكان الان اخبار الاسكان

أخبار تهمك

رسميا.. نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 11 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

بيان مهم من الحكومة بشأن تحذيرات لمصابي كورونا منسوبة لـ"الصحة"

منذ حوالي 5 ساعات

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ يوم

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 16 ساعة

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 16 ساعة

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

فتح تحقيق في حفل عشاء لاعبي برشلونة بمنزل ميسي

منذ أقل من ساعتين

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان يتفقد مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزير الإسكان يلتقى الشركات المُنفذة لمشروع "كابيتال بارك" لمتابعة معدلات التنفيذ

وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية

نائب وزير الإسكان يفقد سير العمل بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية

بالصور.. وزير الإسكان يتفقد مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية

وزير الإسكان: تنفيذ 53 دوراً بالبرج الأيقونى.. والانتهاء من الهيكل الخرساني

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:40 ص

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

04:42 ص

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

09:02 ص

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

11:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي