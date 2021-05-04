وزير الإسكان يتفقد مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة









تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل، والموقف التنفيذى لمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، ومشروع محور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، وبرفقته مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.





وتقدم الدكتور عاصم الجزار، بالتهنئة لجميع العاملين بمناسبة عيد العمال، معرباً عن سعادته بما يبذله المصريون في سبيل النهوض ببلدنا الحبيب، قائلاً: "العامل المصرى الأصيل لا يدخر جهدا في سبيل رفعة الوطن، وتقديم كل ما هو غالٍ وثمين".





وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع القومى الذى يتم تنفيذه لأول مرة بمصر، ويُعد أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.





وانتقل الوزير لتفقد أعمال تنسيق الموقع العام، وتشمل أعمال (الأرصفة - اللاند سكيب - اللافتات المرورية - الإنارة - غيرها)، بمحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، ويبلغ طول المحور ١٢ كم كمرحلة أولي بداية من مسجد الفتاح العليم وحتي كاتدرائية ميلاد السيد المسيح، ويمتاز المحور بجمال التصميم، الذى يتماشى مع الإنجاز الكبير الذى يتم تنفيذه بالمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.







