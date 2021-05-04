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نائب محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة بحي ثالث

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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نيابة عن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، شهد المهندس احمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية صباح اليوم الموافق ٤مايو انطلاق تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة بمركز تكنولوجى بحى ثالث والوقوف علي المنظومة الجديدة ومتابعة اى معوقات فى سير العملية ومتابعة تنظيم طلبات استخراج التراخيص مع تطبيق الاجرائات الاحترازية لموجهات تدعيات فيروس كورونا.

وأشار نائب المحافظ أنه بدأ التشغيل التجريبى لمنظومة التراخيص الجديدة بدءا من ١ مايو ٢٠٢١ فى نطاق حى ثالث لمدة شهرين على ان يتم التعميم تباعا علي مستوى المراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة.

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