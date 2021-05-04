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تعرف على موعد آذان المغرب اليوم الثلاثاء 22 رمضان بمحافظات مصر

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
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يوافق اليوم الثلاثاء 22 من أيام شهر رمضان الفضيل لعام 2021، ووفقا لـ "إمساكية رمضان 2021"، التى تحدد توقيتات الإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام ننشر لكم موعد أذان المغرب بمحافظات مصر:

موعد أذان المغرب

موعد آذان المغرب في القاهرة 6:34 م
 
موعد آذان المغرب في الإسكندرية 6:40 م
     
موعد آذان المغرب في الإسماعيلية 6:31 م
 
موعد  آذان المغرب في شرم الشيخ 6:19 م

موعد آذان المغرب في أسوان 6:21 م

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