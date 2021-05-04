تعرف على موعد آذان المغرب اليوم الثلاثاء 22 رمضان بمحافظات مصر

يوافق اليوم الثلاثاء 22 من أيام شهر رمضان الفضيل لعام 2021، ووفقا لـ "إمساكية رمضان 2021"، التى تحدد توقيتات الإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام ننشر لكم موعد أذان المغرب بمحافظات مصر:





موعد أذان المغرب



