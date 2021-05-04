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شركة محمول شهيرة تسحب اعلاناتها من مسلسل موسى لمحمد رمضان 

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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أكد مصدر خاص من إدارة إحدى شركات المحمول الشهيرة، على أن الشركة قررت سحب جميع إعلاناتها التي يتم بثها خلال عرض مسلسل"موسى" والذي يعرض حصرياً عبر قناة DMC، وذلك لعدم تحقيق المسلسل نسب مُشاهدة جيدة .

وأضاف المصدر،  أن شركة المحمول الشهيرة طلبت سحب جميع إعلاناتها  كما فعلت مؤخراً أكثر من شركه و لكن جاء رد الشركه المختصه بتوزيع  الإعلانات"وكالة إعلانات" بإنه لا يصح سحب الإعلانات تماماً لعمل نسبه و تناسب بين باقي القنوات الفضائية و لكن في النهاية اتفقوا على تقليل عدد مرات عرض الإعلانات الخاصة بالشركة، بحيث يتم عرض الإعلان مرة واحدة فقط بدلاً من ٤ مرات في فواصل كل حلقة من المسلسل.


جدير بالذكر أن مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، منذر رياحنة، هبة مجدي، عبير صبري، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، تارا عماد، مفيد عاشور، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.
شركة محمول شهيرة تسحب اعلاناتها من مسلسل موسى لمحمد رمضان 
شركة محمول شهيرة تسحب اعلاناتها من مسلسل موسى لمحمد رمضان 
شركة محمول شهيرة تسحب اعلاناتها من مسلسل موسى لمحمد رمضان 

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