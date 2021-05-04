دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان وثوابه العظيم

ننشر لكم مجموعة من الأدعية المستحب ترديدها يوميا خلال شهر رمضان المبارك، والتي ثبتت صحتها عن الصحابة والتابعين، وفي اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان الموافق الثلاثاء 4 من مايو 2021 ميلاديا ننشر لكم الدعاء المستحب قوله في اليوم 22 وثوابه.

دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان

وإليكم دعاء اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان : عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي فِيهِ أَبْوَابَ فَضْلِكَ، وَأَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ، وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ، وَأَسْكِنِّي فِيهِ بُحْبُوحَةَ جَنَّاتِكَ، يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ".





ثواب دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان