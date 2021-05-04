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سقوط صاروخين على قاعدة تستضيف قوات أمريكية بالعراق

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 03:15 م
سقوط صواريخ - أرشيفية
سقوط صواريخ - أرشيفية
وكالات
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أعلن الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، سقوط صاروخين على قاعدة تستضيف قوات أمريكية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت مصادر أمنية عراقية، أعلنت في وقت سابق سقوط ٤ صواريخ كاتيوشا قرب مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد، بينما سقط صاروخ خامس على أحد المنازل في منطقة الجادرية المجاورة للمنطقة الخضراء، مخلفا قتيلين و٣ جرحى من أفراد عائلة واحدة.

 

 وقال الرائد عاصم الكرخي، الضابط في قيادة شرطة بغداد، إن مدنيين اثنين قتلا وأصيب ٣ آخرون جميعهم أفراد عائلة واحدة، إثر سقوط صاروخ من نوع "كاتيوشا" على منزلهم في منطقة الجادرية بجانب الرصافة من بغداد.

 

في حين سقطت ٤ صواريخ أخرى قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد دون أن تسفر عن أي ضحايا، مشيرا إلى أن المنزل احترق بالكامل.

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قوات امريكية قاعدة امريكية سقوط صاروخين العراق

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