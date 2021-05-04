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ليلة رمضانية علي انغام البيانو بالاوبرا

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 03:21 م
بوابة الفجر
محمود حنفي
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تقدم عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى ليلة رمضانية فى التاسعة والنصف مساء الجمعة 7 مايو على المسرح الكبير بمشاركة مجموعة من المواهب الواعدة فى العزف على الة البيانو من طلاب المدارس والجامعات المختلفة واكاديمية الفنون منهم تاليا عطية ، مراد رفعت ، سليم فكرى، فريد ناصيف ، ايما مهنى، علياء الطراز ، صامويل سلطانة ، فريدة مبارك ، عمر توفيق ، نادية الجمال ، عائشة بن على ، هايدى الجنيدى، مايا الزوربا ، منى كشكى ، ادم بن لادن ، حسن الزوربا ، علياء عطية ، خديجة بن على ، مريم بن لادن وشريف سامى .

يتضمن البرنامج مختارات من الاعمال الكلاسيكية العالمية التى كتبها خصيصاً لالة البيانو كبار المؤلفين منهم شوبان ، بيتهوفن ، ريشارد كلايدرمان ، شوبرت ، موتسارت وتشايكوفسكى الى جانب مجموعة من المؤلفات العالمية منها تيتانيك ، الجميلة والوحش ، شارلى شابلن وغيرها .

يشار ان مشيرة عيسى حاصلة على دبلوم المعهد العالى للكونسرفتوار بتقدير امتياز ، ودبلوم فن الأداء على البيانو من فيينا بالنمسا عام 1984، نالت درجة الدكتوراه فى الموسيقى عام 1987 ، شاركت فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان سرفانتيون الدولى بالمكسيك، ومهرجان أسابيع الموسيقى الدولى بصوفيا ( ايطاليا ) وحازت العديد من الجوائز وشهادات التقدير من مصر والخارج منها الجائزة الأولى من جمعية الشباب الموسيقى بالقاهرة عام 1971، وجائزة ستيبانوف بفيينا عام 1982 وجائزة شيكاغو للفنون عام 1987، وتعد من أهم العازفين الذين صاحبوا أوركسترا القاهرة السيمفونى خلال مواسمه المتتالية ، قدمت العديد من الحفلات المنفردة والمتميزة بمصر والخارج بالاضافة الى مشاركتها فى حفل افتتاح دار الأوبرا المصرية عام 1988 ، تشغل حالياً منصب أستاذ دكتور بمعهد الكونسرفتوار بالقاهرة ، تم اختيارها ضمن 100 شخصية عالمية مؤثرة من قبل شبكة bbc العربية عام 2019 .

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