النجوم يحدد سعر كريم فؤاد

حددت إدارة فريق النجوم برئاسة الأستاذ محمد الطويلة قيمة بيع لاعبه كريم فؤاد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتقل كريم فؤاد إلى فريق إنبي لنهاية الموسم الحالي على سبيل الإعارة، وتألق بشكل لافت مما جعل بعض الأندية المصرية ترغب في ضمه على رأسها الأهلي والزمالك.

وقال الأستاذ محمد الطويلة رئيس فريق النجوم، أن كريم فؤاد لن يتم بيعه بأقل من 15 مليون جنيه في الميركاتو الصيفي المقبل، ولن يتم التفريط في خدماته بسهولة لأي فريق يرغب في ضمه.

ويعد الأهلي أبرز الأندية التي ترغب في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد أن طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، تدعيم مركز الظهير الأيمن بعد رحيل أحمد فتحي لبيراميدز في بداية الموسم الحالي.