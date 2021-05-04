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عاجل.. الكاف يحدد ملعب السوبر الإفريقي

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف ملعب مواجهة السوبر الافريقي بين الأهلي ونهضة بركان والمقرر لها يوم الثامن والعشرين من شهر مايو الجاري.

وقرر الكاف إقامة المواجهة على ملعب إستاد جاسم بن حمد في قطر حيث يخضع الفريقان إلى فقاعة طبية يوم الخامس والعشرين من شهر مايو مع إجراء مسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 قبل المباراة بثمانية وأربعين ساعة.

ويخوض الأهلي تلك المواجهة بصفته حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي حصل عليها للمرة التاسعة في تاريخه فيما يخوض نهضة بركان بصفته حامل لقب الكونفدرالية.

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