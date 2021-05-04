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الكاظمي يلتقي بوفد حكومي أمريكي لبحث سحب القوات الأمريكية من العراق

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 03:25 م
رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي
وكالات
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التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بوفد حكومي أمريكي، لمناقشة سحب القوات الأمريكية المقاتلة من العراق، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قد أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن بقاء القوات الأمريكية في العراق مشروط بمطالبة حكومة البلاد، ومهمتها محصورة في محاربة الإرهاب والتدريب والتعاون الاستخباري.

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