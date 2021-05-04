موعد مباراة الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستعد الهلال لخوض مباراة نارية أمام نظيره الشباب، يوم الجمعة المُقبلة، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ26 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وتقام المباراة في تمام الثامنة وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة، والتاسعة وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة وأربعون دقيقة بتوقيت الإمارات.

ويسعى الهلال لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الشباب؛ لمحاولة العودة لطريق الانتصارات، بعدما سقط في آخر مواجهة له أمام فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الملز”، في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويتقاسم الهلال والشباب صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 48 نقطة لكلٍ منهما.