جوتزه يبدي رغبته في اللعب لبرشلونة

كشف الألماني ماريو جوتزه، نجم نادي آيندهوفن الهولندي، اليوم الاثنين، عن رغبته في اللعب لنادي برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

وألمح جوتزه، خلال تصريحات لمجلة "11 Freunde"، لارتباط مستقبله مع النادي الهولندي، بمصير مدربه الألماني روجر شميت، حيث قال: "إذا أراد الرحيل سأشعر بالقلق".

وبسؤاله عن مدى إمكانية رحيله عن آيندهوفن، أكد: "لقد اتفقنا مع مسؤولي النادي على الجلوس سويًا، في حال وصول عرض استثنائي".

وعن رغبته في اللعب لبرشلونة، أشار: "تتويج مسيرتك الاحترافية باللعب لهذا الفريق، وبجوار ليونيل ميسي، سيكون حلمًا بالنسبة لي".

وأمضى جوتزه خلال مسيرته في الدوري الألماني، بقميصي بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ، قبل رحيله عن أسود الفيستيفال مجانًا بنهاية عقده، الصيف الماضي.