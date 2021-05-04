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الإمارات تمدد تعليق دخول المسافرين القادمين من الهند

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 03:34 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
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أعلنت السلطات في الإمارات، اليوم الثلاثاء، تمديد تعليق دخول المسافرين القادمين من الهند، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وتجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند الـ 20 مليونا، بحسب بيانات وزارة الصحة الهندية.

 

 وقالت السلطات الصحية الهندية، إنه تم تسجيل 357229 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين زادت الوفيات بـ 3449، ليصل مجموعها العام إلى 222408.

 

وكانت الهند، أصبحت ثاني دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة، يتخطى عدد الإصابات فيها العشرين مليون إصابة. وسجلت الهند العشرة ملايين إصابة الأولى على مدى أكثر من عشرة أشهر، في حين لم يستغرق الأمر سوى ما يزيد قليلا عن أربعة أشهر لتسجيل العشرة ملايين إصابة الأخرى.

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