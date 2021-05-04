تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية اليوم وحقيقة انتهاء الدوري مبكرًا





كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن اجتماع اليوم الذي أقيم بين ممثلي الأندية ومسؤولو اللجنة الثلاثية التى تدير الجبلاية برئاسة أحمد مجاهد اتفقت على إنهاء الدوري بشكل مبكر قبل 30 سبتمبر المقبل.





وقال مصدر لـ الفجر أن اتحاد الكرة تحدث مع الأندية وطالب باللعب بدون اللاعبين الدوليين خلال مسابقة الدوري بسبب اشتراكهم مع المنتخب الأولمبي فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو يوليو المقبل.





وكان غاب عن الاجتماع ممثلي الأهلي والزمالك وحضر جميع الأندية الاجتماع مع اتحاد الكرة.





ويذكر أن اتحاد الكرة حدد من قبل يوم 30 سبتمبر موعد لإنهاء مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.