صحة شمال سيناء تسجل 3 حالات وفاة بفيروس كورونا

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، عدد 3 حالات وفاة جديدة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيهم العلاج في مستشفى العريش العام، ليصل عدد الحالات إلى 154 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.



وقال الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينتي العريش وبئر العبد، بحضور عدد قليل من أفراد أسرة الحالات المتوفاة.



من جانبه شدد الدكتور حاسم حمدي مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة على الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة، والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.



وكانت وزارة الصحة والسكان سجلت، أمس الاثنين، 1078 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بجانب وفاة 62 حالة جديدة.



وأعلنت الوزارة المصرية في بيان لها، تعافي 432 مصابًا من فيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 172774 حالة حتى اليوم.

