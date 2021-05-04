إصابة لاعب غزل المحلة بالصليبى





أكدت الأشعة التى أجريت للاعب غزل المحلة هانى عادل والذى تعرض للإصابة خلال لقاء فريقه أمس أمام ضيفه الأهلى والتى أثبتت إصابته بقطع فى الرباط الصليبى.





وتعرض هانى عادل للإصابة بالشوط الأول على مستوى الركبة وتم إستبدالت على الفور بناءا على طلب الجهاز الطبى والذى أكد عدم مقدرة اللاعب على استكمال اللقاء.





وتمكن غزل المحلة من تحقيق الفوز على الأهلى بهدف وحيد أمش ضمن مباريات الجولة 19 بالدورى المصرى الممتاز فى المباراة التى أقيمت بستاد غزل المحلة الرياضى لأول مرة منذ مايقارب 11 عام على أخر لقاء جمع الفريقين بنفس الملعب.