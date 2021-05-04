قوات الأمن الأفغانية تتصد لهجوم ضخم شنته حركة طالبان في إقليم هلمند جنوبي

تصدت قوات الأمن الأفغانية، اليوم الثلاثاء، لهجوم ضخم شنته حركة طالبان في إقليم هلمند جنوبي البلاد، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل 28 مسلحًا من حركة طالبان، إصابة 28 آخرون، في أقاليم ننكارهار ولاجمان وغزني وقندهار وزابول وهيرات وفرح وبلخ، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الدفاع الأفغانية، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن قوات الأمن الوطني عثرت على 34 عبوة ناسفة، وأحبطت مفعولها والتي كانت طالبان قد زرعتها على طرق عامة، وفقًا لوكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.

وأخلت القوات الأفغانية، مناطق واسعة من نفوذ طالبان وضبط بعض الأسلحة التي تخص الجماعة المسلحة.