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الإسماعيلي للفجر:" اتحاد الكرة طلب لعب الدوري دون لاعبي المنتخب الأولمبي ونتخذ القرار بعد موافقة الجهاز الفني

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 03:48 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال محمد إبراهيم ممثل نادي الاسماعيلي فى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل حضور اجتماع رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد أحمد مجاهد مع الأندية لمناقشة موعد انتهاء بطولة الدوري المصري، أن الأندية جميعها كانت متواجدة فى الاجتماع عدا الأهلي والزمالك، وكان الاجتماع يخص موافقة الأندية أو الرفض دون لاعبي المنتخب الأولمبي.

وقال ممثل الإسماعيلي فى تصريحات خاصة لـ الفجر:" هناك موافقة من عدد كبير من الأندية على اللعب فى مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم دون لاعبي منتخب مصر الأولمبي من أجل انتهاء الدوري بشكل مبكر بدلًا من سبتمبر".

وأضاف عن رأي الإسماعيلي فى اللعب دون لاعبي المنتخب الأولمبي:" لدينا عبدالرحمن مجدي ومحمد صادق فى المنتخب الأولمبي وهم عناصر مميزة لذلك لابد من قرار الجهاز الفني حتي نتخذ قرارنا بالموافقة دونهم أم لا ".

ويبدأ المنتخب الوطني الأولمبي استعدادته خلال الفترة المقبلة تحت قيادة المدرب شوقي غريب من أجل خوض دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو يوليو المقبل 2021.

وأسفرت قرعة مسابقة كرة القدم بنهائيات دورة طوكيو الأولمبية المقرر اقامتها الصيف المقبل عن وقوع المنتخب الوطني الأوليمبي ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين واستراليا.

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